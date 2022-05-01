Bendrovių katalogas
MOSTLY AI
MOSTLY AI Atlyginimai

MOSTLY AI atlyginimas svyruoja nuo $66,263 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $105,168 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų MOSTLY AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Duomenų mokslininkas
$66.3K
Programinės įrangos inžinierius
$105K
Didžiausią atlyginimą MOSTLY AI gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $105,168. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija MOSTLY AI yra $85,716.

