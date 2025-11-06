Bendrovių katalogas
Montefiore Health System
Montefiore Health System Duomenų mokslininkas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Duomenų mokslininkas kompensacijos in New York City Area paketo suma Montefiore Health System įmonėje yra $120K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Montefiore Health System bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Data Scientist
New York, NY
Iš viso per metus
$120K
Lygis
-
Bazinis
$115K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Montefiore Health System in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $125,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Montefiore Health System Duomenų mokslininkas pozicijai in New York City Area yra $115,000.

