Monstarlab Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Bangladesh Monstarlab įmonėje svyruoja nuo BDT 2.39M iki BDT 3.33M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Monstarlab bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Monstarlab?

DUK

