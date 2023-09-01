Bendrovių katalogas
Mondu
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Mondu Atlyginimai

Mondu atlyginimas svyruoja nuo $61,863 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $107,816 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mondu. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $91.1K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
$61.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Mondu، Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $107,816 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Mondu برابر $91,119 است.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Mondu

Susijusios bendrovės

  • Facebook
  • Microsoft
  • Intuit
  • Pinterest
  • Square
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai