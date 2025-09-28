Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United Arab Emirates Mondia įmonėje svyruoja nuo AED 257K iki AED 352K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mondia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!