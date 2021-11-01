Bendrovių katalogas
monday.com
monday.com Atlyginimai

monday.com atlyginimas svyruoja nuo $64,675 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $211,393 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų monday.com. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $145K
Klientų aptarnavimas
$86.6K

Klientų aptarnavimo operacijos
$64.7K
Klientų sėkmė
$85.6K
Duomenų analitikas
$83.7K
Žmogiškieji ištekliai
$106K
Produkto dizaineris
$90.2K
Projektų vadovas
$136K
Pardavimų inžinierius
$127K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$211K
Sprendimų architektas
$118K
Bendras atlygis
$79.1K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

monday.com kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą monday.com gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $211,393. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija monday.com yra $111,996.

