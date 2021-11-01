monday.com Atlyginimai

monday.com atlyginimas svyruoja nuo $64,675 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimo operacijos žemiausiame taške iki $211,393 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų monday.com. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
monday.com kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
