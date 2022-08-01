Bendrovių katalogas
Momnt
Momnt Atlyginimai

Momnt atlyginimas svyruoja nuo $140,700 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $168,941 Sprendimų architektas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $160K
Produkto vadovas
$141K
Sprendimų architektas
$169K

Didžiausią atlyginimą Momnt gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $168,941. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Momnt yra $160,000.

