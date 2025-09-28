Bendrovių katalogas
Momentive.ai
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Momentive.ai Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Momentive.ai įmonėje svyruoja nuo €63.3K per year P1 lygiui iki €127K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra €125K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Momentive.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
Software Engineer I(Pradedančiojo lygis)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Momentive.ai kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Momentive.ai in United StatesPrograminės įrangos inžinierius最高薪酬方案，年度總薪酬為€291,823。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Momentive.aiPrograminės įrangos inžinierius職位 in United States年度總薪酬中位數為€213,767。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Momentive.ai

Susijusios bendrovės

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai