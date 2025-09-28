Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Momentive.ai įmonėje svyruoja nuo €63.3K per year P1 lygiui iki €127K per year P5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra €125K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Momentive.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Momentive.ai kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)