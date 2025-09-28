Bendrovių katalogas
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Momentive.ai įmonėje svyruoja nuo $93.5K iki $133K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Momentive.ai bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/28/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$107K - $125K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$93.5K$107K$125K$133K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Momentive.ai kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Momentive.ai in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $133,380. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Momentive.ai Pardavimai pozicijai in United States yra $93,480.

