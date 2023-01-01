Bendrovių katalogas
Momenta
Momenta Atlyginimai

Momenta atlyginimas svyruoja nuo $26,449 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $85,071 Personalo specialistas aukščiausiame taške.

$160K

Žmogiškieji ištekliai
$26.4K
Personalo specialistas
$85.1K
Programinės įrangos inžinierius
$69.7K

DUK

Didžiausią atlyginimą Momenta gauna Personalo specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $85,071. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Momenta yra $69,701.

Kiti ištekliai