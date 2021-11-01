Bendrovių katalogas
Mollie
Mollie Atlyginimai

Mollie atlyginimas svyruoja nuo $57,450 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $149,235 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mollie. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $149K
Duomenų analitikas
$57.4K

Duomenų mokslininkas
$92.7K
Rinkodara
$81K
Projektų vadovas
$101K
Kibernetinio saugumo analitikas
$110K
Techninių programų vadovas
$114K
DUK

Didžiausią atlyginimą Mollie gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $149,235. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mollie yra $101,241.

Kiti ištekliai