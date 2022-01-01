Bendrovių katalogas
Molex
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Molex Atlyginimai

Molex atlyginimas svyruoja nuo $28,290 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $179,100 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Molex. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Mechanikos inžinierius
Median $120K
Programinės įrangos inžinierius
Median $74.4K
Biomedicinos inžinierius
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Verslo analitikas
$96.9K
Techninės įrangos inžinierius
$63.5K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$176K
Produkto dizaineris
$28.3K
Produkto vadovas
$72.1K
Projektų vadovas
$96.9K
Pardavimai
$51.3K
Kibernetinio saugumo analitikas
$89.4K
Sprendimų architektas
$179K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Molex gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $179,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Molex yra $93,138.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Molex

Susijusios bendrovės

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai