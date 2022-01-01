Bendrovių katalogas
Moderna
Moderna Atlyginimai

Moderna atlyginimas svyruoja nuo $40,899 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $351,832 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Moderna. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $180K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $260K
Duomenų mokslininkas
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Biomedicinos inžinierius
Median $98K
Buhalteris
$40.9K
Chemijos inžinierius
$140K
Duomenų analitikas
$72.6K
Duomenų mokslo vadovas
$256K
Žmogiškieji ištekliai
$241K
Valdymo konsultantas
$279K
Mechanikos inžinierius
$166K
Produkto dizaineris
$336K
Programų vadovas
$332K
Projektų vadovas
$245K
Reguliavimo reikalai
$312K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$352K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Moderna kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Moderna gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $351,832. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Moderna yra $243,210.

