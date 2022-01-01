Bendrovių katalogas
Moderna
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Moderna, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Moderna Therapeutics is pioneering a new class of drugs, messenger RNA Therapeutics, with the vast potential to treat many diseases across a range of drug modalities and therapeutic areas.

    modernatx.com
    Svetainė
    2010
    Įkūrimo metai
    1,750
    Darbuotojų skaičius
    $500M-$1B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Moderna

    Susijusios bendrovės

    • NetApp
    • Lam Research
    • Illumina
    • Twist Bioscience
    • Schrödinger
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai