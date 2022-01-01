Bendrovių katalogas
Model N
Model N Atlyginimai

Model N atlyginimas svyruoja nuo $72,611 bendros metinės kompensacijos Programų vadovas žemiausiame taške iki $280,000 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Model N. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Produkto vadovas
Median $280K
Programinės įrangos inžinierius
Median $137K
Žmogiškieji ištekliai
$236K

Teisiniai reikalai
$256K
Valdymo konsultantas
$80.4K
Programų vadovas
$72.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$259K
Sprendimų architektas
$217K
DUK

Didžiausią atlyginimą Model N gauna Produkto vadovas su metine bendra kompensacija $280,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Model N yra $226,502.

