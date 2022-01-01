Bendrovių katalogas
Mixpanel
Mixpanel Atlyginimai

Mixpanel atlyginimas svyruoja nuo $41,790 bendros metinės kompensacijos Valdymo konsultantas žemiausiame taške iki $353,723 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mixpanel. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $242K
Verslo operacijos
$199K

Verslo plėtra
$269K
Klientų aptarnavimas
$101K
Duomenų mokslininkas
$221K
Žmogiškieji ištekliai
$340K
Valdymo konsultantas
$41.8K
Rinkodaros operacijos
$208K
Produkto dizaineris
$354K
Personalo specialistas
$180K
Pardavimai
$179K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$254K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Mixpanel kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Didžiausią atlyginimą Mixpanel gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $353,723. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mixpanel yra $229,193.

Kiti ištekliai