Mirantis Atlyginimai

Mirantis atlyginimas svyruoja nuo $72,360 bendros metinės kompensacijos Techninių programų vadovas žemiausiame taške iki $213,180 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mirantis. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $82.3K

Tinklų inžinierius

Žmogiškieji ištekliai
$149K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$81.5K

Produkto vadovas
$128K
Programų vadovas
$129K
Pardavimai
$174K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$129K
Sprendimų architektas
$213K
Techninių programų vadovas
$72.4K
Techninis rašytojas
$98.5K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Mirantis gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $213,180. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mirantis yra $128,186.

