Minor International
Minor International Atlyginimai

Minor International atlyginimas svyruoja nuo $10,256 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $37,978 Duomenų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Minor International. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

Buhalteris
$10.3K
Administracijos asistentas
$10.6K
Duomenų analitikas
$38K

DUK

The highest paying role reported at Minor International is Duomenų analitikas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $37,978. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minor International is $10,570.

