Miltenyi Biotec Atlyginimai

Miltenyi Biotec atlyginimas svyruoja nuo $48,860 bendros metinės kompensacijos Administracijos asistentas žemiausiame taške iki $147,758 Biomedicinos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Miltenyi Biotec. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Administracijos asistentas
$48.9K
Biomedicinos inžinierius
$148K
Teisiniai reikalai
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkto vadovas
$118K
Projektų vadovas
$76.7K
Programinės įrangos inžinierius
$104K
Techninių programų vadovas
$109K
DUK

Didžiausią atlyginimą Miltenyi Biotec gauna Biomedicinos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $147,758. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Miltenyi Biotec yra $109,140.

