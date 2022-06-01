Bendrovių katalogas
MillerKnoll
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

MillerKnoll Atlyginimai

MillerKnoll atlyginimas svyruoja nuo $5,973 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $91,400 Mechanikos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų MillerKnoll. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Mechanikos inžinierius
Median $91.4K

Gamybos inžinierius

Produkto dizaineris
$6K
Produkto vadovas
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Pardavimai
$55.7K
Programinės įrangos inžinierius
$89.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

MillerKnollで報告されている最高給与の職種はMechanikos inžinieriusで、年間総報酬は$91,400です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
MillerKnollで報告されている年間総報酬の中央値は$78,108です。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų MillerKnoll

Susijusios bendrovės

  • Tesla
  • PayPal
  • DoorDash
  • Amazon
  • Pinterest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai