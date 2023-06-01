Bendrovių katalogas
Mill
Mill Atlyginimai

Mill atlyginimas svyruoja nuo $167,160 bendros metinės kompensacijos Programų vadovas žemiausiame taške iki $229,500 Teisiniai reikalai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mill. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $172K
Teisiniai reikalai
$230K
Mechanikos inžinierius
$188K

Programų vadovas
$167K
DUK

Didžiausią atlyginimą Mill gauna Teisiniai reikalai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $229,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mill yra $180,219.

