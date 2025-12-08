Bendrovių katalogas
miHoYo
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Projektų vadovas

  • Visi Projektų vadovas atlyginimai

miHoYo Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Singapore miHoYo įmonėje svyruoja nuo SGD 154K iki SGD 220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą miHoYo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/8/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$137K - $160K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$119K$137K$160K$170K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Projektų vadovas pateikimų įmonėje miHoYo kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai miHoYo?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Projektų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai miHoYo in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 219,558. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija miHoYo Projektų vadovas pozicijai in Singapore yra SGD 153,878.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų miHoYo

Susijusios bendrovės

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.