Bendrovių katalogas
miHoYo
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

miHoYo Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in China miHoYo įmonėje svyruoja nuo CN¥840K iki CN¥1.15M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą miHoYo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/8/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$128K - $151K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$118K$128K$151K$161K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje miHoYo kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai miHoYo?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai miHoYo in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥1,149,541. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija miHoYo Produkto dizaineris pozicijai in China yra CN¥839,664.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų miHoYo

Susijusios bendrovės

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.