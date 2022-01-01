Bendrovių katalogas
MicroStrategy Atlyginimai

MicroStrategy atlyginimas svyruoja nuo $107,100 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $320,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų MicroStrategy. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $320K
Administracijos asistentas
$141K

Verslo analitikas
$129K
Duomenų mokslininkas
$225K
Produkto dizaineris
$107K
Produkto vadovas
$286K
Projektų vadovas
$200K
Pardavimai
$209K
Pardavimų inžinierius
Median $263K
DUK

Самая высокооплачиваемая позиция в MicroStrategy — Programinės įrangos inžinerijos vadovas с годовой общей компенсацией $320,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MicroStrategy составляет $208,950.

