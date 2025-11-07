Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Raleigh-Durham Area Microsoft įmonėje svyruoja nuo $156K per year 59 lygiui iki $265K per year 65 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Raleigh-Durham Area paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Microsoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SDE
$156K
$99.5K
$45K
$11K
60
$140K
$109K
$25.9K
$5.1K
SDE II
$169K
$128K
$26.1K
$15.3K
62
$188K
$137K
$28.3K
$22.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
Sometimes a 5 year schedule
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)
Sometimes a 5 year schedule
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Sometimes a 5 year schedule
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
Sometimes a 5 year schedule
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą
iOS inžinierius
Frontend programinės įrangos inžinierius
Mašininio mokymosi inžinierius
Backend programinės įrangos inžinierius
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius
Tinklų inžinierius
Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius
Duomenų inžinierius
Gamybos programinės įrangos inžinierius
Saugumo programinės įrangos inžinierius
DevOps inžinierius
Svetainės patikimumo inžinierius
Kriptovaliutų inžinierius
Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius
Sistemų inžinierius
Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos inžinierius
Kūrėjų advokatas
Mokslinių tyrimų specialistas
AI tyrinėtojas
AI inžinierius