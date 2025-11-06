Bendrovių katalogas
Microsoft
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Fargo-Valley City Area

Microsoft Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Fargo-Valley City Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Fargo-Valley City Area Microsoft įmonėje svyruoja nuo $139K per year 60 lygiui iki $299K per year 65 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Fargo-Valley City Area paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Microsoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SDE
59(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$139K
$115K
$17.7K
$6.6K
SDE II
61
$ --
$ --
$ --
$ --
62
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 9 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

Sometimes a 5 year schedule

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)

Sometimes a 5 year schedule

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Sometimes a 5 year schedule

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Sometimes a 5 year schedule



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

iOS inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Kriptovaliutų inžinierius

Virtualios realybės programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos inžinierius

Kūrėjų advokatas

Mokslinių tyrimų specialistas

AI tyrinėtojas

AI inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Microsoft in Fargo-Valley City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $385,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Microsoft Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Fargo-Valley City Area yra $174,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Microsoft

Susijusios bendrovės

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai