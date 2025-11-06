Bendrovių katalogas
Microsoft Pardavimai Atlyginimai Singapore vietovėje

Pardavimai kompensacija in Singapore Microsoft įmonėje svyruoja nuo SGD 298K per year 61 lygiui iki SGD 642K per year 66 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Singapore paketo suma yra SGD 363K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Microsoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Žiūrėti 8 daugiau lygių
Microsoft logo
+SGD 311K
Block logo
+SGD 75.2K
Robinhood logo
+SGD 115K
Stripe logo
+SGD 25.9K
Datadog logo
+SGD 45.4K
Verily logo
+SGD 28.5K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

Sometimes a 5 year schedule

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)

Sometimes a 5 year schedule

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Sometimes a 5 year schedule

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Sometimes a 5 year schedule



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Lauko pardavimų atstovas

Lauko pardavimų vadovas

Kliento vadybininkas

Sąskaitų vadovas

Klientų sėkmės inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Microsoft in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 642,396. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Microsoft Pardavimai pozicijai in Singapore yra SGD 345,774.

