Pardavimai kompensacija in Northern Virginia Washington DC Microsoft įmonėje svyruoja nuo $89.7K per year 59 lygiui iki $530K per year 66 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Northern Virginia Washington DC paketo suma yra $309K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Microsoft bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
59
$89.7K
$85.2K
$1.5K
$3K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$215K
$116K
$9.8K
$89.1K
62
$237K
$115K
$12K
$110K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Microsoft kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
