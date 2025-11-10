Bendrovių katalogas
Microsoft
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Pardavimai
  • 61
  • Singapore

Pardavimai Lygis

61

Lygiai Microsoft

Palyginti lygius
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Rodyti 9 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
SGD 225,359
Bazinis atlyginimas
SGD 163,400
Akcijų skyrimas ()
SGD 37,697
Premija
SGD 91,870
Microsoft logo
+SGD 312K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Microsoft

Susijusios bendrovės

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai