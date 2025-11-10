Bendrovių katalogas
Microsoft
Pardavimai Lygis

60

Lygiai Microsoft

  1. 59
  2. 60
  3. 61
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
€133,067
Bazinis atlyginimas
€80,787
Akcijų skyrimas ()
€7,639
Premija
€28,274
Microsoft logo
+€210K
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
