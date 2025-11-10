Bendrovių katalogas
Microsoft
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Projektų vadovas Lygis

Project Manager I

Lygiai Microsoft

Palyginti lygius
  1. Project Manager I59
  2. 60
  3. Project Manager II61
    4. Rodyti 4 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
₹33,834
Bazinis atlyginimas
₹2,249,289
Akcijų skyrimas ()
₹413,568
Premija
₹282,968
Microsoft logo
+₹20.9M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Microsoft

Susijusios bendrovės

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai