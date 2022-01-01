Bendrovių katalogas
Micro Focus
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Micro Focus Atlyginimai

Micro Focus atlyginimas svyruoja nuo $13,046 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $229,140 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Micro Focus. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Verslo analitikas
$126K
Duomenų mokslininkas
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finansų analitikas
$151K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$193K
Produkto dizaineris
$167K
Produkto vadovas
$229K
Pajamų operacijos
$49.1K
Pardavimai
$42.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$123K
Sprendimų architektas
$159K
Techninių programų vadovas
$160K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Micro Focus gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $229,140. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Micro Focus yra $124,063.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Micro Focus

Susijusios bendrovės

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai