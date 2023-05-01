Directory delle Aziende
Metro
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Metro Stipendi

L'intervallo di stipendi di Metro va da $13,746 in compensazione totale all'anno per un Pardavimai all'estremità inferiore a $143,715 per un Rinkodaros operacijos all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Metro. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Administracinis asistentas
$39.8K
Duomenų mokslininkas
$64.4K
Rinkodaros operacijos
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produkto dizaineris
$74.1K
Produkto vadovas
$115K
Projektų vadovas
$16.4K
Pardavimai
$13.7K
Programų inžinierius
$60.3K
Sprendimų architektas
$105K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Metro is Rinkodaros operacijos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,715. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metro is $64,405.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Metro

Aziende correlate

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Spotify
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse