Mesh.ai
Mesh.ai Atlyginimai

Mesh.ai atlyginimas svyruoja nuo $14,325 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $105,812 Duomenų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Mesh.ai. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $20K
Duomenų analitikas
$106K
Produkto vadovas
$14.3K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Mesh.ai gauna Duomenų analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $105,812. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mesh.ai yra $20,000.

