Meridian Group International
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Meridian Group International įmonėje svyruoja nuo $245K iki $342K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Meridian Group International bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$266K - $322K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$245K$266K$322K$342K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Meridian Group International?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Meridian Group International in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $342,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Meridian Group International Pardavimai pozicijai in United States yra $244,850.

