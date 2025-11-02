Bendrovių katalogas
Mercury
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Pardavimai

  • Visi Pardavimai atlyginimai

Mercury Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Mercury įmonėje svyruoja nuo $71.3K iki $101K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$81K - $95.9K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$71.3K$81K$95.9K$101K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Pardavimai pateikimų įmonėje Mercury kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

16.67%

METAI 1

16.67%

METAI 2

16.67%

METAI 3

16.67%

METAI 4

16.67%

METAI 5

16.67%

METAI 6

Akcijų tipas
RSU

Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)

7 years post-termination exercise window.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Pardavimai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Mercury in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $101,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercury Pardavimai pozicijai in United States yra $71,280.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Mercury

Susijusios bendrovės

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai