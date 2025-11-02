Produkto vadovas kompensacija in United States Mercury įmonėje sudaro $289K per year IC3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $230K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
16.67%
METAI 1
16.67%
METAI 2
16.67%
METAI 3
16.67%
METAI 4
16.67%
METAI 5
16.67%
METAI 6
Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:
16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)
7 years post-termination exercise window.