Mercury Produkto dizaineris Atlyginimai

Produkto dizaineris kompensacija in United States Mercury įmonėje sudaro $280K per year IC4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $190K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

16.67%

METAI 1

16.67%

METAI 2

16.67%

METAI 3

16.67%

METAI 4

16.67%

METAI 5

16.67%

METAI 6

Akcijų tipas
RSU

Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)

7 years post-termination exercise window.



Įtraukti pareigybių pavadinimai

UX dizaineris

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Mercury in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $588,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercury Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $185,000.

