Vidutinė Klientų aptarnavimo operacijos bendra kompensacija Mercury įmonėje svyruoja nuo $141K iki $193K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:
16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)
7 years post-termination exercise window.