Mercury
Mercury Verslo plėtra Atlyginimai

Verslo plėtra kompensacija in United States Mercury įmonėje sudaro $150K per year IC2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$169K - $193K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$149K$169K$193K$212K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Teisių įgijimo grafikas

16.67%

METAI 1

16.67%

METAI 2

16.67%

METAI 3

16.67%

METAI 4

16.67%

METAI 5

16.67%

METAI 6

Akcijų tipas
RSU

Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)

  • 16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)

7 years post-termination exercise window.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Mercury in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $212,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercury Verslo plėtra pozicijai in United States yra $149,400.

Kiti ištekliai