Verslo plėtra kompensacija in United States Mercury įmonėje sudaro $150K per year IC2 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercury bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
METAI 1
16.67%
METAI 2
16.67%
METAI 3
16.67%
METAI 4
16.67%
METAI 5
16.67%
METAI 6
Mercury kompanijoje RSUs taikomas 6 metų teisių įgijimo grafikas:
16.67% teisės įgyjamos 1st-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 2nd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 3rd-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 4th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 5th-METAI (16.67% kas metus)
16.67% teisės įgyjamos 6th-METAI (16.67% kas metus)
7 years post-termination exercise window.