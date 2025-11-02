Techninių programų vadovas kompensacija in United States Mercari įmonėje sudaro $113K per year MG4 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)