Mercari Techninių programų vadovas Atlyginimai

Techninių programų vadovas kompensacija in United States Mercari įmonėje sudaro $113K per year MG4 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$190K - $216K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$165K$190K$216K$241K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Mercari in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $240,917. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Techninių programų vadovas pozicijai in United States yra $165,375.

