Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Japan Mercari įmonėje sudaro ¥32.71M per year MG6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Japan paketo suma yra ¥16.36M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)