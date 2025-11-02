Bendrovių katalogas
Mercari Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States Mercari įmonėje svyruoja nuo $133K iki $181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$142K - $172K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$133K$142K$172K$181K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Rinkodara pateikimų įmonėje Mercari kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai Mercari in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $180,960. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Rinkodara pozicijai in United States yra $132,600.

