Mercari Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in India Mercari įmonėje svyruoja nuo ₹4.18M iki ₹5.83M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹4.48M - ₹5.28M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Mercari in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹5,825,583. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Žmogiškieji ištekliai pozicijai in India yra ₹4,182,470.

