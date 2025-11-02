Bendrovių katalogas
Mercari
Mercari Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in Japan Mercari įmonėje svyruoja nuo ¥8.48M iki ¥12.35M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Mercari in Japan siekia metinę bendrą kompensaciją ¥12,347,791. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Finansų analitikas pozicijai in Japan yra ¥8,476,026.

