Mercari Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Japan Mercari įmonėje svyruoja nuo ¥8.22M iki ¥11.45M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Mercari in Japan siekia metinę bendrą kompensaciją ¥11,448,013. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Duomenų mokslininkas pozicijai in Japan yra ¥8,219,087.

