Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in United States Mercari įmonėje svyruoja nuo $210K iki $293K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Mercari bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$225K - $265K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$210K$225K$265K$293K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Mercari kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (8.32% kas ketvirtį)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (8.32% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai Mercari in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $292,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Mercari Verslo analitikas pozicijai in United States yra $210,000.

