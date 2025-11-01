Bendrovių katalogas
Melio Payments
Melio Payments Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in Israel paketo suma Melio Payments įmonėje yra ₪597K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Melio Payments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Iš viso per metus
₪597K
Lygis
-
Bazinis
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Priedas
₪0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Melio Payments?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Melio Payments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Melio Payments in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪647,996. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Melio Payments Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Israel yra ₪584,965.

Kiti ištekliai