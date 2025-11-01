Bendrovių katalogas
Melio Payments
Melio Payments Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Israel Melio Payments įmonėje svyruoja nuo ₪715K iki ₪975K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Melio Payments bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₪765K - ₪925K
Israel
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₪715K₪765K₪925K₪975K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Melio Payments kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Melio Payments in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪975,453. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Melio Payments Produkto vadovas pozicijai in Israel yra ₪714,771.

Kiti ištekliai