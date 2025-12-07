Bendrovių katalogas
Meituan
Meituan Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in China Meituan įmonėje svyruoja nuo CN¥301K iki CN¥421K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Meituan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$45.8K - $55.5K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Meituan?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Meituan in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥421,269. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Meituan Duomenų analitikas pozicijai in China yra CN¥301,426.

Kiti ištekliai

